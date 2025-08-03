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معاريف: نتنياهو يمنع عقد جلسة النقاش التي طلبها زامير ويمنع عرض الخطط في شأن القتال في غزة والموافقة عليها

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2025-08-03 | 00:11
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معاريف: نتنياهو يمنع عقد جلسة النقاش التي طلبها زامير ويمنع عرض الخطط في شأن القتال في غزة والموافقة عليها
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معاريف: نتنياهو يمنع عقد جلسة النقاش التي طلبها زامير ويمنع عرض الخطط في شأن القتال في غزة والموافقة عليها

 
 
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