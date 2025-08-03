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o
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يسرائيل هيوم: احتجاجات للمطالبة بعودة المختطفين تؤدي إلى إغلاق شارع أيالون في تل أبيب أمام حركة المرور
آخر الأخبار
2025-08-03 | 01:48
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يسرائيل هيوم: احتجاجات للمطالبة بعودة المختطفين تؤدي إلى إغلاق شارع أيالون في تل أبيب أمام حركة المرور
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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