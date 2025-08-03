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الرئيس سلام: من دون عدالة لا معنى للمواطنة ولا جدوى للدولة

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2025-08-03 | 07:19
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الرئيس سلام: من دون عدالة لا معنى للمواطنة ولا جدوى للدولة
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الرئيس سلام: من دون عدالة لا معنى للمواطنة ولا جدوى للدولة

 
 
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