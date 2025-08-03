الرئيس سلام: إنّ العدالة ولو تأخّرت فلا بد لها أن تتحقق

وزارة الدفاع البلجيكية: القوات الجوية أسقطت جوا أول دفعة من المساعدات في غزة

وزارة الدفاع البلجيكية: القوات الجوية أسقطت جوا أول دفعة من المساعدات في غزة

الرئيس سلام: لا إصلاح من دون محاسبة فدولة القانون تُبنى حيث تُصان استقلالية القرارات والمحاكمة العادلة واجب على الدولة وحق للضحايا فنلتزم نحو إقرار قانون استقلالية القضاء