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الداخلية السورية: سنواصل جهودنا في السويداء وحماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم

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2025-08-03 | 10:20
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الداخلية السورية: سنواصل جهودنا في السويداء وحماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم
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الداخلية السورية: سنواصل جهودنا في السويداء وحماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم

 
 
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