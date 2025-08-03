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الجناح العسكري لحركة حماس: نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لسكان غزة من أجل التجاوب مع طلبات الصليب الأحمر

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2025-08-03 | 14:01
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الجناح العسكري لحركة حماس: نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لسكان غزة من أجل التجاوب مع طلبات الصليب الأحمر
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الجناح العسكري لحركة حماس: نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لسكان غزة من أجل التجاوب مع طلبات الصليب الأحمر

 
 
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