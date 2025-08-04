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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد الثلاثاء اجتماعا لحسم القرار بخصوص استمرار الحرب على غزة
آخر الأخبار
2025-08-03 | 23:08
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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد الثلاثاء اجتماعا لحسم القرار بخصوص استمرار الحرب على غزة
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