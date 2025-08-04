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أ.ف.ب: 68 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن وفق حصيلة جديدة للمنظمة الدولية للهجرة

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2025-08-04 | 01:25
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أ.ف.ب: 68 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن وفق حصيلة جديدة للمنظمة الدولية للهجرة
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أ.ف.ب: 68 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن وفق حصيلة جديدة للمنظمة الدولية للهجرة

 
 
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