الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال الحلو للـLBCI: لن ننسى ولا يمكننا نسيان 4 آب واليوم هناك فرصة لنصل إلى العدالة ونغير المعادلة في هذا الملف

ميشال الحلو للـLBCI: تصرفات سلام وعون حتى الآن إيجابية وعلينا دعمهما ونتمنى ألا يرضخا

ميشال الحلو للـLBCI: تصرفات سلام وعون حتى الآن إيجابية وعلينا دعمهما ونتمنى ألا يرضخا

أ.ف.ب: 68 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن وفق حصيلة جديدة للمنظمة الدولية للهجرة