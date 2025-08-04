ميشال الحلو للـLBCI: تصرفات سلام وعون حتى الآن إيجابية وعلينا دعمهما ونتمنى ألا يرضخا

"وقفوا الدم"... باميلا الكيك في الذكرى الخامسة لـ4 آب: انشاءالله نشهد على محاسبة كل حدا كان السبب

"وقفوا الدم"... باميلا الكيك في الذكرى الخامسة لـ4 آب: انشاءالله نشهد على محاسبة كل حدا كان السبب

الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال الحلو للـLBCI: لن ننسى ولا يمكننا نسيان 4 آب واليوم هناك فرصة لنصل إلى العدالة ونغير المعادلة في هذا الملف