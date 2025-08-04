وفد من حزب الله بعد لقاء رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: لبنان التزم بما ينص عليه الإتفاق في حين الطرف الآخر يتصرف وكأنه غير معني به

مريض بحاجة ماسّة جدًّا لوحدات دم وبلاكيت من فئة B+ صباح الثلاثاء لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى أوتيل ديو للتبرّع: 70853054

مريض بحاجة ماسّة جدًّا لوحدات دم وبلاكيت من فئة B+ صباح الثلاثاء لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى أوتيل ديو للتبرّع: 70853054

"وقفوا الدم"... باميلا الكيك في الذكرى الخامسة لـ4 آب: انشاءالله نشهد على محاسبة كل حدا كان السبب