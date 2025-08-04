المطران بولس عبد الساتر في القداس الإلهي عن راحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت: 5 سنوات مرت ونحن لا نزال نراكم كل يوم في كل جوانب البيت

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المطران بولس عبد الساتر للمسؤولين عما جرى في مرفأ بيروت في 4 آب: دماء الأبرياء تصرخ نحو الله طالبة العدل لها وهو يسمعها فلا تظنوا أنه سيغفل عنكم ولو اختبأتم في أعماق الأرض أو احتميتم بزعيم فاسد