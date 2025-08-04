المطران بولس عبد الساتر للمسؤولين عما جرى في مرفأ بيروت في 4 آب: دماء الأبرياء تصرخ نحو الله طالبة العدل لها وهو يسمعها فلا تظنوا أنه سيغفل عنكم ولو اختبأتم في أعماق الأرض أو احتميتم بزعيم فاسد

المطران بولس عبد الساتر في القداس الإلهي عن راحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت: الشعب يريد الحقيقة الكاملة بشأن انفجار المرفأ ويريد أن يعرف أسماء كل المسببين بهذه الإبادة

المطران بولس عبد الساتر في القداس الإلهي عن راحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت: الشعب يريد الحقيقة الكاملة بشأن انفجار المرفأ ويريد أن يعرف أسماء كل المسببين بهذه الإبادة

المطران بولس عبد الساتر في القداس الإلهي عن راحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت: 5 سنوات مرت ونحن لا نزال نراكم كل يوم في كل جوانب البيت