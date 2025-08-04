الخارجية الإيرانية: تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية كان استنادا لقرار البرلمان ووفدها سيزور طهران لبحث الأمر

الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية

الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية

الخارجية الإيرانية: من الطبيعي إعادة تقييم تعاوننا مع الوكالة الدولية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآتنا النووية