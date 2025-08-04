وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: سأشارك يوم غد في جلسة مجلس الأمن في نيويورك لبحث قضية الرهائن ويجب إعادة جميع المختطفين من قطاع غزة من دون شروط

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