الكرملين يدعو إلى توخي "الحذر" في الخطاب النووي بشأن مسألة الغواصتين الأميركيتين

ساعر: على الدول التي اتخذت خطوات ضد إسرائيل أن تدرك عواقب أعمالها التي من شأنها إطالة الحرب

ساعر: على الدول التي اتخذت خطوات ضد إسرائيل أن تدرك عواقب أعمالها التي من شأنها إطالة الحرب

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: سأشارك يوم غد في جلسة مجلس الأمن في نيويورك لبحث قضية الرهائن ويجب إعادة جميع المختطفين من قطاع غزة من دون شروط