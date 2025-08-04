متحدث بإسم وزارة الداخلية الألمانية بشأن علاج أطفال من غزة في ألمانيا: هناك خطط محددة قيد الدراسة حاليًا مع الشركاء

"مش مهم يكون في يوم للذكرى"... نوال الزغبي: الاهم محاسبة اللي كانوا السبب بهالمجزرة التاريخية

"مش مهم يكون في يوم للذكرى"... نوال الزغبي: الاهم محاسبة اللي كانوا السبب بهالمجزرة التاريخية

"شعور لا يزول"... إليسا في رسالة مؤثرة: لن نسامح لن ننسى أبدًا