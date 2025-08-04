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o
البقاع
32
o
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31
o
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o
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o
كسروان
30
o
متن
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متحدث بإسم وزارة الداخلية الألمانية بشأن علاج أطفال من غزة في ألمانيا: هناك خطط محددة قيد الدراسة حاليًا مع الشركاء
آخر الأخبار
2025-08-04 | 06:16
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متحدث بإسم وزارة الداخلية الألمانية بشأن علاج أطفال من غزة في ألمانيا: هناك خطط محددة قيد الدراسة حاليًا مع الشركاء
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