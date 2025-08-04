الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة اسرائيلية على حي المسلخ القديم في الخيام ومعلومات عن وقوع اصابات

الخارجية الإيرانية: العودة للمفاوضات غير المباشرة مع أميركا تتطلب قرارا جديدا من البرلمان

الخارجية الإيرانية: العودة للمفاوضات غير المباشرة مع أميركا تتطلب قرارا جديدا من البرلمان

رئيس مجلس ادارة مستشفى أوتيل ديو الأب سليم دكاش في ذكرى انفجار 4 آب: بيروت لا تطلب الشفقة بل العدالة وبالرغم من الغضب لا نسلّم أنفسنا الى اليأس لأننا ابناء الرجاء والقيامة