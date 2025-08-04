الكتائب يستذكر أمينه العام نزار نجاريان وضحايا إنفجار المرفأ في الذكرى الخامسة

وزير العدل في ذكرى انفجار المرفأ: المحقق العدلي يُكمل عمله ووصل الى مراحل متقدّمة وأخيرة وسننتقل بعدها الى مرحلة المحاسبة

وزير العدل في ذكرى انفجار المرفأ: المحقق العدلي يُكمل عمله ووصل الى مراحل متقدّمة وأخيرة وسننتقل بعدها الى مرحلة المحاسبة

وزير العدل عادل نصار: مسؤولية كبيرة على عاتقنا حيث يكون هناك تحقيقات حتى الآخر ويصدر قرار ظني ويكون هناك محاسبة