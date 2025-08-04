سامي الجميّل في ذكرى 4 آب: الفريق الذي يعترض اليوم على تسليم السلاح فقرار التسليم لحمايته هو

سامي الجميّل في ذكرى 4 آب: نناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يستوعبا أهمية اللحظة التي نعيشها فالناس تنتظر منهما أن ينتقل لبنان من حال اللامحاسبة والفوضى والميليشيات إلى دولة القانون حيث يقوم القضاء بواجبه ولا تكون هناك بندقية خارج إطار الدولة

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