وزير الثقافة للـLBCI: التزام الحكومة بملف المرفأ جدّي ونؤمن أن لا عدالة من دون حقيقة ولا حقيقة من دون استقلالية القضاء وقد أُقرّ مشروع قانون استقلالية القضاء وهذا أمر إيجابي

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