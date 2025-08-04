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طوارئ الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد شخص وارتفاع عدد الجرحى إلى أربعة

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2025-08-04 | 09:52
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طوارئ الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد شخص وارتفاع عدد الجرحى إلى أربعة
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طوارئ الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد شخص وارتفاع عدد الجرحى إلى أربعة

 
 
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