وزير الصحّة للـLBCI: من أسوأ أيام حياتي كان ذلك اليوم حين كنت طبيبًا أؤدّي رسالتي ولا يمكننا اليوم إلا أن ننحني أمام أهالي الضحايا والشهداء

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