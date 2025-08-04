إبراهيم حطيط: اتحدى القاضي طارق البيطار أن يُخرج قراره الظني الكامل وغير المنقوص قبل آخر السنة لان الاستثمار في هذا الملف لم ينتهِ بعد فهناك انتخابات نيابية

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