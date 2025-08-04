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وليم نون: "هيدا الملف بدو يُخلص" لماذا نحن نقف هنا ونطالب من جديد؟

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2025-08-04 | 11:18
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وليم نون: &quot;هيدا الملف بدو يُخلص&quot; لماذا نحن نقف هنا ونطالب من جديد؟
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وليم نون: "هيدا الملف بدو يُخلص" لماذا نحن نقف هنا ونطالب من جديد؟

 
 
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