يديعوت احرونوت: مقربون من نتنياهو يؤكدون أن قرار احتلال غزة اتخذ واذا لم يعجب رئيس الأركان فليستقيل ويدعون الحصول على ضوء اخضر من الرئيس الأميركي لتكثيف القتال في غزة

مريض بحاجة ماسّة جدًّا لوحدات دم وبلاكيت من فئة B+ صباح الثلاثاء لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى أوتيل ديو للتبرّع: 70853054

مريض بحاجة ماسّة جدًّا لوحدات دم وبلاكيت من فئة B+ صباح الثلاثاء لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى أوتيل ديو للتبرّع: 70853054

وفد من حزب الله بعد لقاء رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: لبنان التزم بما ينص عليه الإتفاق في حين الطرف الآخر يتصرف وكأنه غير معني به