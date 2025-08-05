عون إلتقى سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء

وزيرة السياحة للصحافيين قبيل جلسة مجلس الوزراء: طبعًا أنا مع سحب السلاح

وزيرة السياحة للصحافيين قبيل جلسة مجلس الوزراء: طبعًا أنا مع سحب السلاح

الرئيس عون أمام وفد "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع": الاستقرار يشكّل المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي في لبنان والانتعاش الملحوظ في القطاع السياحي دليل واضح على أن الثقة بلبنان بدأت تعود وأن البلاد في طريقها إلى استعادة عافيتها تدريجيا