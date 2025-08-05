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o
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وزير الصحة ردًا على سؤال حول مقاطعة الجلسة: يبنى على الشيء مقتضاه
آخر الأخبار
2025-08-05 | 08:01
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وزير الصحة ردًا على سؤال حول مقاطعة الجلسة: يبنى على الشيء مقتضاه
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