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مجلس الوزراء إلتأم في بعبدا برئاسة عون وحضور سلام والوزراء وجدول الأعمال من 10 بنود

آخر الأخبار
2025-08-05 | 08:12
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مجلس الوزراء إلتأم في بعبدا برئاسة عون وحضور سلام والوزراء وجدول الأعمال من 10 بنود
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مجلس الوزراء إلتأم في بعبدا برئاسة عون وحضور سلام والوزراء وجدول الأعمال من 10 بنود

 
 
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