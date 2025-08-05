الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء صور وقرى وبلدات القضاء

النائب مروان حماده للـLBCI: محمود عباس لم يبق منه شيئًا وقد حان الوقت لوجه جديد يقول "أنا فلسطين الجديدة ولست حماس والتطرف"

النائب مروان حماده للـLBCI: محمود عباس لم يبق منه شيئًا وقد حان الوقت لوجه جديد يقول "أنا فلسطين الجديدة ولست حماس والتطرف"

النائب مروان حماده للـLBCI: حتى عندما رشحنا معوض وأزعور كنا دائمًا "حاطين" إسم جوزاف عون وقد تعرفنا إليه وهو "مش بس بدلة عسكرية"