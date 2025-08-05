النائب مروان حماده للـLBCI: محمود عباس لم يبق منه شيئًا وقد حان الوقت لوجه جديد يقول "أنا فلسطين الجديدة ولست حماس والتطرف"

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النائب مروان حماده للـLBCI: المخيمات الفلسطينية معظمها عند حزب الله وجوزاف عون في أول عهده أما محمود عباس في آخره فعون يستطيع إنتزاع سلاح الحزب ثم السلاح الفلسطيني بالقرار الذي يبدأ بعد ظهر اليوم