الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به وما حصل في سوريا أثّر كثيرًا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق

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