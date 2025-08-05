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الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به وما حصل في سوريا أثّر كثيرًا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق

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2025-08-05 | 10:56
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الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به وما حصل في سوريا أثّر كثيرًا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق
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الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به وما حصل في سوريا أثّر كثيرًا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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