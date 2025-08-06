النائب علي عمار: قيادة الحزب تقيّم ما جرى أمس وعلى ضوئها تتخذ القرار المستقبليّ والحزب هو الفريق الأكثر حرصًا على السلم الأهليّ

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النائب علي عمار: المطلوب من اللبنانيين الانتباه إلى ما تستهدفه إسرائيل عبر الورقة الأميركية وعلى الرغم من التزام لبنان والمقاومة تبقى إسرائيل غير الملتزمة