النائب علي عمار: المطلوب من اللبنانيين الانتباه إلى ما تستهدفه إسرائيل عبر الورقة الأميركية وعلى الرغم من التزام لبنان والمقاومة تبقى إسرائيل غير الملتزمة

النائب علي عمار: الجيش والحزب أكثر المؤسسات تفهمًا وتفاهمًا مع بعضهما البعض لما فيه مصلحة وحماية وسيادة لبنان

النائب علي عمار: الجيش والحزب أكثر المؤسسات تفهمًا وتفاهمًا مع بعضهما البعض لما فيه مصلحة وحماية وسيادة لبنان

النائب علي عمار: قيادة الحزب تقيّم ما جرى أمس وعلى ضوئها تتخذ القرار المستقبليّ والحزب هو الفريق الأكثر حرصًا على السلم الأهليّ