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درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون في قضاء بنت جبيل

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2025-08-06 | 07:30
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درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون في قضاء بنت جبيل
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درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون في قضاء بنت جبيل

 
 
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