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o
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o
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o
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o
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o
كسروان
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o
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المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك يصل إلى قصر الشعب للمشاركة بفعاليات توقيع مذكرات استثمارية
آخر الأخبار
2025-08-06 | 08:21
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المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك يصل إلى قصر الشعب للمشاركة بفعاليات توقيع مذكرات استثمارية
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