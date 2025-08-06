النائبة غادة أيوب للـLBCI: قرار الحكومة هو نتيجة تنفيذية لقرار وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه الحزب نفسه لذلك قرار أمس ليس غدرًا أو جديدًا

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