ساسين للـLBCI: لا أخشى ما يحصل في سوريا فنحن نصوّر أنّ ما يحصل سيرتد على لبنان والغاية من هذا التخويف هي المحافظة على السلاح في أيد غير رسمية

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