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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن هجمات ضد محاولات حزب الله إعادة بناء مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية

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2025-08-06 | 15:37
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن هجمات ضد محاولات حزب الله إعادة بناء مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن هجمات ضد محاولات حزب الله إعادة بناء مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية

 
 
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