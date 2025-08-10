انتهاء الربع الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 26-17 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و12 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و12 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

أمير سعود وسيرجيو درويش سيشاركان مع المنتخب اللبناني في مباراته أمام كوريا الجنوبية اليوم الأحد ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة