باسيل: انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد فإن أي سلاح خارج الدولة هو غير شرعي الاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025

