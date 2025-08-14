الحشيمي للـLBCI: الايراني قال انه لم يأت بورقة ولكنه لا يزال يحتفظ بورقة في لبنان وهي ورقة حزب الله

التالي

الحشيمي للـLBCI: عندما كانت هناك "مصلحة" للتيار الوطني الحر ترك فريق 14 آذار وسار في مسار حزب الله وحكم البلد حتى عام 2022 بما يخدم مصلحته ولو وقف مع 14 آذار من منطلق استقلالية البلد لما كان أعطى حزب الله شرعية مسيحية وحمى سلاحه