عقيص للـLBCI: منذ لحظة دخولنا في مفاوضات لوقف النار كان للرئيس برّي دور محوري في صياغة هذه الاتفاقات

قاسم: يا أصحاب السيادة وحصرية السلاح ألم تشاهدوا رئيس الأركان الإسرائيلي في أرضنا يهنئ جنوده على هذا الاحتلال ويعدهم بالمزيد ولم تسمعوا كلام نتنياهو عن إسرائيل الكبرى؟

النائب جورج عقيص للـLBCI: نحن نثق بالجيش ثقة مطلقة إذ لديه من التدريب والحصانة الوطنية ما يكفي لتنفيذ أي مهمّة دفاعية وقد أثبت ذلك في فترات الحرب من عام 1975 وحتى اليوم أما الخشية الأساسية فهي "ألا يكون هناك دولة في لبنان"