عقيص للـLBCI: هذه الحكومة كلّفت الجيش اللبناني أيّ حدّدت الجهة التي ستضع الخطط لتنفيذ قرار وقف اطلاق النار الذي سبق وفاوض به الرئيس برّي

محلّقة اسرائيلية سقطت على سطح مبنى مستشفى صلاح غندور في منطقة صف الهوا في بنت جبيل وحضرت دورية من القوى الامنية ونقلتها الى احد المراكز العسكرية

عقيص للـLBCI: هناك قرار اتُّخذ في 27/11/2024 وكان المفاوض الأساسي فيه الرئيس برّي وقد أُحيل الملف آنذاك إلى حكومة الرئيس ميقاتي ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الله وامل والورقة المطروحة اليوم هي استكمال لقرار سابق