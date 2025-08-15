عقيص للـLBCI: هناك قرار اتُّخذ في 27/11/2024 وكان المفاوض الأساسي فيه الرئيس برّي وقد أُحيل الملف آنذاك إلى حكومة الرئيس ميقاتي ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الله وامل والورقة المطروحة اليوم هي استكمال لقرار سابق

عقيص للـLBCI: هذه الحكومة كلّفت الجيش اللبناني أيّ حدّدت الجهة التي ستضع الخطط لتنفيذ قرار وقف اطلاق النار الذي سبق وفاوض به الرئيس برّي

عقيص للـLBCI ردًا على قاسم: أحترم جدًا عقيدة الشيعة ولكن من دون أن تُفرض عليّ فالشيخ قاسم لا يقوم بـ"كربلاء" لنفسه فقط بل لكل اللبنانيين وهذا أمر يتعلّق بأمن الجميع ولا يمكنه أن يأخذ كل اللبنانيين معه من دون سؤالهم ولا أن يُفرض أي معتقد على أي لبنان