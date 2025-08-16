الوكالة الوطنية للإعلام: بعد المتابعة مع الجهات المختصة تبين أنّه لم يتم إلقاء قنبلة صوتية على بلدة كفركلا وأن ما حصل هو أنّ أحد المزارعين كان يقوم بإحراق الأعشاب والأغصان اليابسة فظن بعض الأهالي أنّه ناجم عن قنبلة

