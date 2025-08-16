"سبايس إكس" تعتزم إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخها العملاق "ستارشيب"

أعلنت شركة "سبايس إكس" الجمعة أنها تعتزم إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخها العملاق "ستارشيب"، المصمم للقيام برحلات إلى القمر والمريخ، بدءا من نهاية الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من الاختبارات غير الناجحة بسبب انفجارات تعرض لها الصاروخ.



وأعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الرحلة العاشرة لأكبر صاروخ صُمم على الإطلاق ستُجرى الأحد 24 آب، على أقرب تقدير، من قاعدة الشركة الأميركية في تكساس.



وتأتي هذه الرحلة بعد ثلاثة اختبارات أجريت هذا العام وواجهت خلالها "سبايس إكس" أعطالا تقنية عدة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتُعتبر هذه الحوادث شائعة لدى "سبايس اكس" لأنّ الشركة تعتمد استراتيجية محفوفة بالمخاطر، تتمثل في إطلاق نماذج أولية متعددة لتصحيح المشاكل التي تظهر تدريجيا خلال الرحلات.



