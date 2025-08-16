أ.ف.ب نقلا عن مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف "ضمانات أمنية" مشابهة لضمانات الناتو ولكن من دون الانضمام إلى الحلف

