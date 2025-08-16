الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة راميا من دون وقوع اصابات

انتهاء الجزء الأول بتقدم الصين على نيوزيلندا بنتيجة 42-40 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة

أ.ف.ب نقلا عن مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف "ضمانات أمنية" مشابهة لضمانات الناتو ولكن من دون الانضمام إلى الحلف