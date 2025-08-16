متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: سنوفر خيامًا ومعدات إيواء لسكان غزة إبتداءً من غد الأحد إستعدادًا لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع

